Опасность для жизни: дипломатам РФ угрожают из-за статьи в СМИ

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Посольство России в США

Посольство России в США

Страница Посольства России в США в Facebook

Российские дипломаты начали получать угрозы в свой адрес после того, как в СМИ появилась публикация, указывающая на то, что Россия якобы объявила награды за убийство военных США в Афганистане, сообщили в диппредставительстве РФ в Вашингтоне. В посольстве назвали обвинения, выдвинутые журналистами, «безосновательными».

Сотрудники российских посольств в Вашингтоне и Лондоне получили угрозы после публикации американской газеты New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.

Диппредставительство России в Вашингтоне на своей Twitter-странице назвало обвинения в статье «безосновательными и анонимными».

Дипломаты прикрепили к своему сообщению скриншоты с угрозами, на одном из которых была ссылка на статью NYT с подписью «Давайте объявим «вознаграждение» за ваших дипломатов».

По этой причине российское посольство через Twitter призвало New York Times прекратить публиковать недостоверные новости, которые создают опасность для жизни.

Отдельно дипломаты обратились непосредственно к американским властям. «Мы требуем от властей США принять эффективные меры по обеспечению своих обязательств согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», — подчеркнули в сообщении.

Согласно статье 29 конвенции, личность дипломатического агента — главы диппредставительства или члена дипломатического персонала представительства — обладает неприкосновенностью. «Государство пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство», — указано в конвенции.

Ранее NYT со ссылкой на источники сообщила, что подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с запрещенным в России движением «Талибан» (организация запрещена в России), вознаграждения за убийство военных коалиции в Афганистане, в том числе и из Соединенных Штатов. К такому выводу, по информации газеты, в Вашингтоне пришли еще за несколько месяцев до этого.

В прошлом году в Афганистане убили 20 американцев, но в причастности к каким из этих убийств подозревают Россию, неясно.

Как отмечает американское издание, сведения о возможном вознаграждении со стороны России были получены, в частности, при допросе захваченных афганских боевиков. В то же время собеседники NYT не привели детали российских операций, например, не уточнили, исходя из чего выбирались цели.

О данных американской разведки доложили президенту США Дональду Трампу. Последние месяцы в Вашингтоне обсуждают возможный ответ Москве, отметили источники газеты. Рассматривается широкий набор опций: от отправки жалобы по дипломатическим каналам и требования прекратить враждебные действия до введения новых ограничительных мер. Но пока Белый дом не одобрил ни один из шагов, указали в сообщении СМИ.

В Кремле газете ответили, что Москве неизвестно об этих обвинениях. «Если кто-нибудь выдвинет их, мы ответим», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Национальном совете безопасности США, Пентагоне, Государственном департаменте и ЦРУ эту информацию не стали комментировать, как и в самом «Талибане».

Военный контингент Соединенных Штатов находится в Афганистане с 2001 года. Американские военные вошли в страну после того, как 11 сентября 2001 года в США произошел крупнейший в истории теракт. За время пребывания американцев в Афганистане погибли более 2 тыс. военнослужащих из США. С 2011 года Вашингтон начал постепенно сокращать свой контингент и в 2014 году вывел из страны основные боевые силы.

Кроме того, на данный момент в Афганистане с невоенной миссией находятся силы НАТО и союзников альянса из 39 государств. Всего в стране около 17 тыс. человек, которые обучают и консультируют афганских военных. Специалисты военно-политического блока покинут Афганистан не раньше 2024 года.

США и «Талибан» вели прямые переговоры о деэскалации насилия в Афганистане с 2018 года.

В феврале 2020 года они завершились подписанием соглашения, по которому США и НАТО выводят все свои войска, Вашингтон обязуется не вмешиваться во внутреннюю политику Афганистана, а афганское правительство освобождает до 5 тыс. заключенных талибов в обмен на освобождение сотрудников сил безопасности. В свою очередь «Талибан» взял на себя обязательство не использовать территорию Афганистана для нападений.

При этом президент США заверил, что, «если случится что-то плохое», США сразу вернутся в Афганистан. «Мы вернемся быстро, и мы вернемся с силой, которую никто никогда не видел», — пообещал Трамп.

Источник