Нидерланды не могут определить источник радиации в Европе

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Yves Herman/Reuters

Нидерландские ученые проводят поиски радиоактивных частиц в Северной Европе. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно их расчетам, радиация «прибыла в Скандинавию с направления западной части России».

Исследователи подчеркнули, что при этом отсутствует возможность точного определения источника радиоактивных частиц из-за ограниченности данных.

«В настоящий момент страна происхождения не может быть определена», — уточнили в Национальном институте здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.

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