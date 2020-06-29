Нидерланды не могут определить источник радиации в Европе

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Yves Herman/Reuters
Нидерландские ученые проводят поиски радиоактивных частиц в Северной Европе. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно их расчетам, радиация «прибыла в Скандинавию с направления западной части России».
Исследователи подчеркнули, что при этом отсутствует возможность точного определения источника радиоактивных частиц из-за ограниченности данных.
«В настоящий момент страна происхождения не может быть определена», — уточнили в Национальном институте здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.
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