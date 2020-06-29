Путин назвал испытанием для себя дистанционную работу: «Потому что я люблю общаться с людьми»

Режим дистанционной работы для президента РФ является нелегким, потому что отсутствует прямой контакт с людьми. Об этом Владимир Путин заявил в интервью на телеканале «Россия-1».

«В известной степени, действительно, испытание, потому что я люблю общаться с людьми. Мне доставляет это внутреннее удовлетворение — прямой контакт с людьми», — цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, он понимал, что переход на «удаленку» требуется в связи со сложившейся обстановкой. «Есть еще одно обстоятельство: я еще ввел такое правило — президент и премьер-министр никогда не летают в одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что на нас особая ответственность за положение в стране», — рассказал Путин.

Он добавил, что после новости о болезни премьера Михаила Мишустина понял, что «просто обязан действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график».