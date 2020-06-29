В Британии раскритиковали Россию за «выход» из механизма ООН по Сирии

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Выход России из гуманитарного механизма ООН по Сирии является «неоправданным и неприемлемым», заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на своей странице в Twitter.

Кроме того, британский министр обвинил Россию в том, что ее «атаки в Идлибе» расцениваются как «военные преступления».

Ранее зарубежные СМИ распространили информацию о выходе России из механизма ООН по доставке гуманитарной помощи в Сирию и защите госпиталей. При этом российская сторона назвала заявило о «некорректной подаче информации» и подчеркнула, что выполняет свои обязательства гуманитарному праву в Сирии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия отправила 170 тонн гумпомощи в сирийскую провинцию Хасеке

Источник