«Я клоун, а не оппозиционер»: Ефремов сделал заявление после сердечного приступа

Слова актера озвучит его адковат.

В ночь со среды на четверг 56-летний актер Михаил Ефремов перенес сердечный приступ. Уже на следующий день его навестил адвокат Эльман Пашаев. Ефремов попросил своего защитника озвучить «политическое заявление». Дело в том, что некоторые коллеги артиста видят в произошедшем ДТП политическую подоплеку. Один из них — друг актера Никита Джигурда. Якобы, властям очень мешал Ефремов, которые читал стихотворения с обличением президента РФ на You-Tube-канале «Гражданин поэт».

«Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа», — заявил Михаил Ефремов.

Актер признался, что под «клоуном» он не имеет ввиду никаких оскорблений — он просто получал за выступления гонорар. Ефремов не думал, что общество отнесется к его работе, как к политическому активизму.

«Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит – нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше», — сообщил артист.

Напомним, что ранее Михаил Ефремов предложил любую помощь родственникам Сергея Захарова. Он заявил, что готов даже усыновить детей погибшего водителя. Адвоката актера назвал примерную сумму компенсации семье. Сын Захарова Валерий уже отреагировал на предложение актера. Мужчина признался, что не понимает, как можно называть «папой» убийцу собственного отца.

Недавно в одном из прямых эфиров ДТП с участием Ефремова прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. Он разнес артистов и «представителей интеллигенции», которые поддерживают своего коллегу.

«Когда защитники Ефремова на полном серьезе вопрошают: кто из вас хоть раз не садился за руль, не изменял и так далее, невольно хочется задать ответный вопрос: следует ли из их слов, что нужно отменять уголовный кодекс, никого не наказывать за совершенные преступления и никому не высказывать осуждения?» – возмущался телеведущий.