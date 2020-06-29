Отчёт: Вспышка коронавируса обошлась Стамбулу примерно в 730 млн долларов

Эта сумма, как сообщает Turkish Minute, может вырасти до более чем 6,5 млрд лир (950 млн долларов), если ударит вторая волна инфекции, заявил мэр Имамоглу в среду на совещании, посвященном его первому году пребывания на этом посту.

«Вспышка болезни оказала огромное негативное влияние на финансовую структуру муниципалитета. К сожалению, коронавирусный кризис оставил свой след в наш первый год, как и в других городах и странах», — сказал Имамоглу.

Доходы от общественного транспорта и культурных услуг, эксплуатируемых муниципалитетом, сократились примерно до 10% от суммы до пандемии, свидетельствуют данным, предоставленным мэром, что составляет большую часть удара по бюджету города.

«Когда я вступил в должность, у муниципалитета не было денег даже на выплату заработной платы людям», — отметил он, добавив, что сокращение финансовой помощи некоторым фондам и ассоциациям сохранило 700 млн лир (102 млн долларов) в казне муниципалитета.

Имамоглу также сказал, что в настоящее время разрабатывается дорожная карта по поддержанию чистоты Золотого Рога.

«Очищение основания Золотого Рога продолжается. Мы ежедневно перекачиваем 300 тыс. кубометров воды из Босфора в Галиц», — рассказал мэр.

Издание отмечает, что проблема загрязнения Золотого Рога была темой политических дебатов в течение многих лет.