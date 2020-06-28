Каменского регоператора оштрафовали пожары городском полигоне

Роспотребнадзор по итогам прокурорской проверки оштрафовал регоператора по обращению с ТКО в Каменской зоне ООО «Линетт» за ненадлежащее обращение с отходами, в результате которого в Камне-на-Оби периодически горит мусорный полигон. Кроме того, как сообщается на сайте краевой прокуратуры, в ходе проверки были выявлены и другие нарушения.

Каменская межрайонная прокуратура проверила «Линетт» по факту ненадлежащей организации работы на территории Каменского района. Надзорное ведомство установило, что регоператор не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования к размещению отходов производства и потребления на полигоне ТКО, расположенном в Камне-на-Оби. Из-за такой организации работы на полигоне происходят самовозгорания мусора, а это, как объяснили в прокуратуре, создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

В итоге территориальный отдел Роспотребнадзора привлек регоператора к ответственности по ч. 4 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления) и назначил ему штраф в размере 350 тысяч рублей – согласно тексту статьи, это минимально возможная санкция для юрлиц. В адрес руководства ООО «Линетт» внесено представление об устранении нарушений при обращении с отходами производства и потребления и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Сейчас оно находится на рассмотрении. Упомянем, что о пожаре на полигоне ТКО в Камне-на-Оби сообщалось еще в апреле текущего года. По утверждению местных жителей, свалка горела несколько дней, и пожар со временем только усиливался.

Также в прокуратуре отмечают. что в рамках той же проверки были установлены факты несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территориях пяти сельсоветов. В связи с этим в адрес и.о. главы Каменского района Евгении Гордиенко также было внесено представление об устранении нарушений. Можно предположить, что это нарушение связано с отсутствием в сельсоветах площадок для накопления ТКО, на что неоднократно обращали внимание депутаты Каменского райсобрания. Народные избранники жаловались в прокуратуру, обращая внимание надзорного ведомства на фактическое отсутствие площадок в сельсоветах и в частном секторе Камня-на-Оби. По их мнению, за вывоз мусора с несуществующих площадок накопления регоператор не имел права брать деньги с граждан.

Отметим, что на очередной сессии Алтайского Заксобрания 26 июня депутаты должны рассмотреть законопроект, в соответствии с которым правительство региона сможет расторгать договоры с регоператорами без судебного разбирательства. В пояснительной записке к проекту указано, что на данный момент в федеральном законодательстве не прописан сам порядок лишения компании статуса регионального оператора, хотя основания для этого указаны: оператору достаточно больше двух раз нарушить заключенное с правительством региона соглашение или установленные правила работы.

Отметим, что претензии к работе «Линетт» возникают регулярно, как и к работе администрации Каменского района в плане организации сбора мусора в муниципалитете. За это и.о. главы администрации уже вносились представления со стороны прокуратуры. Вместе с ней под раздачу угодил и «Линетт» вместе с главами шести сельсоветов района. Нарушения тогда указывались все те же: несвоевременный вывоз отходов и отсутствие специальных площадок для их накопления. Между тем, как ранее сообщали инсайдеры, работой регоператора в Каменской зоне руководил Анатолий Гордиенко. В «Каменских известиях» он упоминался как заместитель руководителя ООО ИП «Линетт» по оргвопросам и отвечает на вопросы горожан о вывозе мусора. По некоторым данным, он приходится мужем и.о. главы района Евгении Гордиенко.