Bank of America проанализировал «трудное» положение «Газпрома»

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Строительные компании Алтайского края посетовали на то, что через два года могут столкнуться с нехваткой площадок для жилой застройки Барнаула. Как пишет «Интерфакс», такие...
«Не нужно рассусоливать»: Путин прокомментировал конспирологические теории о коронавирусе
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Новыми депутатами АКЗС могут стать гендиректор, кооператор и маслодав
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