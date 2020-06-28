Малышева перечислила спасающие при коронавирусе лекарства

Елена МалышеваФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила лекарства, которые спасли ее 87-летнюю мать при коронавирусе. Об этом она написала в комментариях к посту в своем Instagram-аккаунте.

«Самыми эффективными лекарствами оказались: антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон», — отметила Малышева. По ее словам, никаких специфических средств для лечения последствий коронавируса нет.

Врач также рассказала, что у ее матери были почти все факторы риска: тяжелая сердечная недостаточность, гипертония, легочная гипертензия из-за пороков сердца, постоянная формы мерцательной аритмии, три порока сердца. «Однако огромный плюс все-таки был. Мама постоянно принимала антикоагулянты — лекарства, разжижающие кровь. Как оказалось, это главные препараты, которые спасают жизни при коронавирусе», — добавила Малышева.

В больнице женщине заменили антикоагулянты в таблетках на антикоагулянты в уколах, она стала получать клексан. По мнению телеведущей, именно эти препараты играют главную роль.

Елена Малышева — российский врач-терапевт, доктор медицинских наук, ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих на Первом канале. В передачах часто используются макеты и костюмы, в них принимают участие дети. Это делает эфиры запоминающимися, но и вызывает общественный резонанс.