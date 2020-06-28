«Саутгемптон» обыграл «Уотфорд» в матче АПЛ

Источник новости: Lenta.ru
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В Новосибирске продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области готовятся продлить режим ограничений из-за коронавируса с 1 июля. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время прямой линии с журналистами...
СБУ викрила оборудку, через яку сумська лікарня не отримала 18 апаратів ШВЛ
Служба безпеки України задокументувала зловживання чиновників, в результаті яких одна з клінічних лікарень у Сумах отримала замість 23 апаратів штучної вентиляції легенів лише 5. Про...
Карантин в Новосибирске решено продлить
Правительство Новосибирской области продлит режим ограничения и самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Количество новых случаев заболевших стабильно, поэтому иного решения власти региона не видели...
Депутаты подрались в Саратовской областной думе. Все началось с бутылки
В Саратовской областной думе произошла потасовка депутатов «Единой России» и КПРФ, которая переросла в «обливание на Ивана Купалу», сообщает РИА «Новости». Депутат Николай Бондаренко. vk.com/id95426457 Инцидент произошел на заседании, которое длилось почти...
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Опубликован приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора, определяющий сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.Расписание ЕГЭ на 2020 годЕГЭ на территории России и...