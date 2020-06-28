В Татарстане ночью похолодает до 5 градусов

В Татарстане в начале новой недели ожидается похолодание. Об этом сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

По прогнозу синоптиков, 29 июня в республике будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15−20 градусов выше нуля.

В Казани в понедельник также прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от 8 до 10 градусов со знаком плюс, днем — +18.+20˚. По словам синоптиков, такой температурный фон ниже нормы на 5−6 градусов.