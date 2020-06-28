Трамп: при Обаме США были слабы перед Россией

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу государства Барака Обаму и бывшего вице-президента Джо Байдена в слабости перед Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Россия обыграла его [Байдена] и Обаму во время их нахождения у власти так сильно, что Обама хотел ее выхода из G8», – написал президент.

По его словам, при Обаме и Байдене США были «слабы во всем», но особенно в вопросе взаимодействия с Россией.

Таким образом президент прокомментировал заявление Байдена, который является кандидатом Демократической партии США на выборах главы государства в 2020 году, о статье газеты The New York Times о связи российской разведки с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России)в Афганистане.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в американской разведке написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

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