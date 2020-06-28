Самые интересные видео 28 июня

«Блокнот» собрал пять самых интересных видеороликов, облетевших сегодня интернет

В сегодняшней видеоподборке: гонки на горящем тракторе, хаски-попрыгун и романтическая история с неожиданным финалом.

В основном питомцы учат нас быть добрее к окружающим. Однако пес из первого видео точно мог бы давать мастер-классы по крутости. На приветствие людей он отозвался с таким дерзким видом, что заставил всех вокруг хохотать.

На втором видео молодые курсанты, девушка и парень, нежно целуются после военного парада в Москве. Выглядит все очень романтично. Затем курсантки возвращаются к себе в Тверь, и перед строем одной из них, очень похожей на ту, что целовалась в Москве, молодой военный делает предложение руки и сердца. Все в этой истории хорошо, но жених и романтичный юноша из начала ролика — явно разные люди. Остается надеяться, что девушки тоже разные, просто очень похожие.

Водитель трактора с прицепом, пытаясь избавиться от горящего груза, едва не спалил целое поле пшеницы в станице Казанской в Краснодарском крае. Случайные очевидцы сняли, как мужчина отчаянно петляя по дороге, пытался сбросить пылающие прицепы. Однако пламя в процессе перекинулось на посевы, часть участка сгорела.

Всегда интересно следить за взаимодействием собак и их детенышей. Автор четвертого видео записал на камеру, как отец щенка показывает тому, как правильно нужно перепрыгивать ограждение.

Если коты чего-то очень сильно хотят, то не сомневайтесь: они получат желанное. И никакие крики, запреты или уговоры их не остановят. Можете убедиться в этом на примере кота из пятого ролика. Он, заинтересовавшийся цветком, проигнорировал все просьбы своей хозяйки и внаглую откусил лепесток подсолнуха.