Турецкая партия считает необходимым признать Крым частью России

Об этом говорится в тексте разосланного партией в среду журналистам «Плана мира и дружбы в Чёрном и Средиземном морях», указывает ТАСС.

«Необходимо убрать базы США и НАТО, угрожающие миру и развитию регионов Чёрного, Каспийского, Эгейского, Средиземного морей, и поддерживать борьбу с терроризмом. Все страны должны признать Турецкую республику Северного Кипра, Абхазию. Крым должен быть признан в качестве территории Российской Федерации», — указывается в тексте плана. Кроме того, «Родина» призывает снять все введённые рядом стран и организаций санкции и эмбарго со всех государств, находящихся в данный момент под этими ограничениями.

Агентства уточняет, что мирный план не представлен официально ни в какую инстанцию или государственный орган. Отмечается также, что мнение партии обнародовано для оценки турецкой нацией и государствами Чёрного и Средиземного морей. Сама партия «Родина» не входит в состав парламента и не имеет в стране значимого электората. За неё на последних всеобщих выборах проголосовало 0,22%.

Напомним также, что Турция официально не признает результаты референдума по Крыму.