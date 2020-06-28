Ученые: признаки развития диабета можно обнаружить у детей с 8 лет по уровню холестерина

Сотрудники Бристольского университета выяснили, что анализ холестерина в крови может оценить предпосылки к диабету за 50 лет до диагностики заболевания.

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Как оказалось, признаки развития диабета можно обнаружить у детей с 8 лет. Диабет — это болезнь, которая развивается постепенно. Его можно диагностировать в любом возрасте и для этого необходимо провести биохимический анализ глюкозы, гемоглобина и фруктозамина в крови.

Как говорит соавтор исследования эпидемиолог Джошуа Белл, ранее ученые не знали, что признаки диабета могут проявляться в детстве.

Ученые провели биохимический анализ крови около 4000 людей в возрасте 8, 16, 18 и 25 лет, чтобы определить ранние признаки развития диабета второго типа, который, как правило, проявляется в зрелом возрасте.

В итоге ученые сделали вывод: если у восьмилетнего ребенка низкий уровень «хорошего» холестерина ЛВП и высокий уровень «плохого» холестерина ЛНП, то у него более высокие шансы заболеть диабетом в зрелости. Как отмечают исследователи, «хороший» холестерин переносит жировые молекулы в организме.

А «плохой» холестерин оседает на стенках сосудов и может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Как объясняет Белл, речь идет о восприимчивости, а не о самом клиническом заболевании. Это не означает, что молодые люди уже имеют диабет, говорит эксперт.

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