Тадей Погачар – чемпион Словении в индивидуальной гонке на время

21-летний велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар защитил титул чемпиона Словении в индивидуальной гонке на время. 15,7-км дистанциию с прохождением 7,9 км подъёма Погачар проехал за 31 минуту 10 секунд, опередив на 9 секунд своего ближайшего соперника Приможа Роглич (Jumbo-Visma). Третье место в разделке на чемпионате Словении-2020 занял товарищ Погачара по команде Ян Поланц.

На дистанции, сочетающей быстрые участки и подъём, ключевую роль играл технический выбор. И Погачар, и Поланц поменяли велосипеды после подъёма, а Роглич предпочёл не менять велосипед.

Тадей Погачар: «После второго места в групповой гонке очень приятно одержать победу. Я отлично знал эту дистанцию, много тренировался на ней всю неделю.

Ян (Поланц) тоже показал, что у него отличная форма. Он много помогал мне во время групповой гонке на прошлой неделе, а сейчас завоевал бронзу, что тоже очень радует».