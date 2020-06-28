Алтайские девелоперы вновь пожаловались дефицит земли застройки Барнаула

Строительные компании Алтайского края посетовали на то, что через два года могут столкнуться с нехваткой площадок для жилой застройки Барнаула. Как пишет «Интерфакс», такие опасения от лица девелоперов высказал председатель правления Союза строителей региона Александр Мишустин. Также он предупредил власти, что, если проблема не будет решена, то застройщики уйдут в другие регионы. Подобные «ультиматумы» уже звучали от строителей ранее, наблюдатели в отрасли связывают их с желанием крупных компаний осваивать пустые земли вместо того, чтобы самостоятельно проводить реновацию на участках с аварийными домами или частным сектором: к примеру, освоение и застройка Потока предусмотрены действующим Генпланом Барнаула.

Александр Мишустин предложил властям города и Алтайского края активизироваться в решении вопроса с землей для стройки. По его мнению, действовать надо оперативно, ведь с дефицитом земли девелоперы якобы столкнутся уже через два года. «Если на ближайшие два года мы обеспечены земельными участками под строительство жилья, то на 2022-2024 годы сложности — нет земли. И как будем дальше работать, пока непонятно. Это вызывает опасения. Я думаю, что если вопрос не решится, то наши застройщики будут переходить в другие регионы», — предостерег председатель правления Союза строителей Алтайского края.

Между тем Александр Мишустин посетовал на отсутствие выделенной под застройку земли в принятом в прошлом году Генплане, однако из пояснения следует, что он имеет в виду именно пустую землю. «Принят новый Генплан Барнаула, по нему свободных земельных участков в городе под комплексную застройку уже нет, а только в застроенных территориях. А здесь накладывается вопрос юридического плана — как сносить, как работать с личными строениями, которые сейчас есть, как и за счет чего строить объекты соцкультбыта, как выкупать под них землю», — сказал представитель строительного сообщества. Напомним, что в ходе обсуждения проекта Генплана ни один из застройщиков публично не высказывал подобных претензий к документу, а власти уверяли, что при желании его можно будет изменить. Более того, барнаульские застройщики даже торопили чиновников с принятием Правил землепользования и застройки.

Мишустин предложил именно властям начать движение в этом направлении. В частности девелоперское сообщество считает, что нужно ускорить работу по освобождению участков, которые в данный момент заняты аварийным жильем и индивидуальной застройкой. Под последней категорией жилья имеется в виду частный сектор. Как решать властям эти проблемы, Мишустин не уточнил, хотя очевидно, что для мэрии Барнаула и правительства Алтайского края расселение аварийного жилья без участия застройщиков является одной из болевых точек. Некоторые дома признаны аварийными более пяти лет назад, но в них до сих пор живут люди, поскольку на переселение необходимы средства и жилплощади. В судах разных уровней находятся десятки, если не сотни таких разбирательств, а комитет ЖКХ администрации Барнаула, курирующий этот вопрос, имеет долгов на сумму более 1 млрд рублей.

Как бы то ни было, краевые власти отчасти разделяют позицию девелоперов. С наличием проблемы согласился глава регионального Минстроя Иван Гилев. Он отметил, что городской застройке есть еще куда расти, но для этого необходимы большие вложения, в связи с чем такая перспектива станет возможна совсем не в ближайшие годы. «Сегодня у нас есть проблема. Город Барнаул, по сути, «заперт» со всех четырех сторон. Да, в перспективе, скорее всего, будет развитие застройки в рамках уже агломерации: возможно, это будет Новоалтайск, развитие правого берега Оби. Это те далекие перспективы, которые мы уже обсуждаем и в правительстве, и со строительным сообществом. Там необходимы достаточно высокие инфраструктурные вложения», — пояснил Гилев.

Что касается точечной застройки, то он все же отметил, что в Барнауле она перспективна на месте ликвидации аварийного жилья, в частности в районе Потока.

Касательно этого момента стоит напомнить, что «реновация» Потока находится в планах городских властей уже не один год. В 2017 году мэрия уже заказывала проект планировки микрорайона за 7 млн рублей, который, судя по всему, пока не очень востребован. Многоэтажная застройка этой части города прописана в новых градостроительных документах Барнаула. Также в них указано, что высотное жилье может появиться в частных секторах города. Однако для этого застройщикам необходимо заняться выкупом земли, что зачастую сопряжено со сложностями, поскольку владельцы участков не всегда готовы покинуть свой дом и расходятся в ценовых предложениях с покупателями.

Другое дело – экспансия и освоение земли за пределами города. В этом плане зачастую речь заходит о правом береге Оби. Однако такая перспектива представляется экспертам очень туманной, поскольку инфраструктуру там придется возводить с нуля. Самим девелоперам это не выгодно, а у властей пока просто нет на это средств. Таким образом, застройщики идут по пути наименьшего сопротивления, осваивая в первую очередь пустующие участки земли, иногда даже не связанные с городом общественным транспортом, в то время как удобно расположенный географический центр Барнаула застроен частными домами, порой находящимися в очень плохом состоянии.

Как ранее писал «Банкфакс», власти уже определили как минимум шесть территорий для жилой застройки, а для их освоения нужны лишь инвесторы.