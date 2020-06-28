Байден заявил, что Трамп предал военных США

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AP

Экс-вице-президент США и кандидат в президенты страны от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае если статья в газете The New York Times о контактах российской разведки с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России)* является правдивой, то президент США Дональд Трамп предал американских военных. Об этом сообщает телеканал PBS.

«Если эта статья в газете правдива и Трамп многие месяцы знал об этой информацииэто за гранью разумного, это предательство самой священной службы, которую несут наши военные», — сказал Байден.

До этого издание The New York Times опубликовало материал, в котором указывалось, что Россия побуждала талибов совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Однако позднее радикальное движение «Талибан» опровергло информацию о том, что организации якобы поступали средства от российской военной разведки на совершение таких атак. Белый дом также сообщил, что американская разведка не докладывала Трампу об этом, а сама публикация является неточной.

«Талибан» (организация запрещена в России)* — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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