Минтруд разъяснил порядок начисления выплат на детей до 16 лет

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Минтруд разъяснил порядок начисления выплат на детей до 16 лет
Минтруд разъяснил порядок начисления выплат на детей до 16 лет

Depositphotos

Министерство труда России разъяснило порядок начисления единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, информация опубликована на сайте ведомства.

Так, семьи, ранее получавшие выплату, не должны будут подавать новое заявление. Решение о начислении средств будет выноситься на основании уже имеющихся в Пенсионном фонде данных. Осуществление выплат начнется с 1 июля.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.

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