В «Норникеле» признали – технические отходы выливались в тундру

Сотрудники Талнахской обогатительной фабрики (входит в «Норникель»), причастные к сбросу технической воды из хранилища отходов в тундру отстранены от работы. Об это говорится в сообщении «Норникеля».

«Руководство Талнахской обогатительной фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики», — так описано произошедшее в пресс-релизе.

Воду на предприятии в Норильске выкачивали насосами в тундру. Там она ручьями впадала в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино. Факт сброса производственных отходов обнаружили журналисты «Новой газеты» совместно с экологами российского «Гринписа».

Издание утверждает, что вода заражена тяжелыми металлами, сернистой кислотой и ПАВ (поверхностно-активными веществами). На место была вызвана полиция, прокуратура, а также сотрудники МЧС и Росприроднадзора. Прибывшая служба безопасности «Норникеля» отключила насосную станцию. Позже рабочие предприятия начали демонтировать трубы. В ходе демонтажа трактор раздавил полицейскую машину, на которой приехали прокуроры.