Коронавирус появился в Испании еще в марта 2019 года

Специалисты из университета Барселоны некоторое время назад провели сточные воды, чтобы определить в них наличие или отсутствие коронавируса. Вирус был найден в образцах, собранных 12 и 15 марта прошлого года. Стоит отметить, что первые случаи заражения в стране удалось зафиксировать только в конце зимы 2020 года, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Специалисты занимались проверкой сточных вод с середины апреля 2020 года, чтобы предотвратить возникновение новых вспышек пандемии. При этом ученые посчитали, что стоит проверить и более старые образцы. Они установили, что коронавирус попал в страну за 41 день до того, как обнаружили первых заболевших.Затем эксперты начали проверять еще более старые образцы, которые брались с января 2018 года по конец 2019 года. Совершенно все образцы оказались отрицательными, кроме того, который был взят 12 марта. В нем присутствовало небольшое количество геномов коронавируса, но этого оказалось более, чем достаточно. Чтобы получить положительный результат теста ПЦР. Доктор Джоан Рамон Вильяльби говорит о том, что пока еще нет смысла делать какие-то определенные выводы, ведь был получен всего лишь один результат. Когда получится собрать больше информации и провести дополнительные исследования, тогда можно утверждать, что вирус в Испании появился намного раньше, чем все предполагали. Также должна быть исключена лабораторная ошибка. Доктор добавил, что результат может быть ложноположительным из-за того, что коронавирус имеет определенные сходства с другими заболеваниями респираторного типа.Профессор Гертьян Медема из Нидерланд предложил повторно сделать тест, чтобы получить подтверждение того, что это действительно коронавирус. Стоит отметить, что на данный момент такие исследования начали активно проводить и в других странах. Специалистам из Италии удалось найти остатки вируса в образцах сточных вод, которые собирались в декабре прошлого года. При этом первый случай заражения коронавирусом зафиксировали только через два месяца.