Над польским селом пролетел НЛО: в Сети появились фотографии

Житель одной из польских деревень некоторое время назад заметил непонятный объект, который пролетал настолько низко над лесом, что касался веток. Он смог сделать несколько фотографий прежде, чем увиденный им объект пропал из поля зрения, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Недавно данные снимки попали к уфологу Филиппу Мэнтлу. Он уверен в том, что фотографии настоящие и на них зафиксирован действительно подлинный объект, а не какая-то подделка или же необычное природное явление. На снимках присутствует странный объект, который летит низко над лесистой местностью. При этом на всех опубликованных фото объект имеет разное положение, что подтверждает тот факт, что его снимали во время движения. Данный объект чем-то напоминает по своему внешнему виду детский волчок. Мэнтл добавил, что фото сделал житель Польши, который не посчитал нужным представиться. Он ехал на велосипеде мимо леса рядом с деревней Ястрово, которая располагается вблизи Варшавы. Неожиданно мужчина услышал странный звук и увидел, как в небе пролетает «волчок». Шелест возникал тогда, когда объект касался к веткам деревьев. За время полета «волчка» удалось сделать всего пять фото. НЛО не напоминал беспилотник или же какой-то иной известный человечеству летающий механизм. Поляк посчитал, что необходимо передать снимки уфологам. Он отправил их Роберту Барнатовичу, а тот вскоре передал Филиппу Мэнтлу. Снимки были неоднократно и тщательно проверены на наличие фотошопа, но ничего подобного обнаружить не удалось. Во время анализа снимков были учтены самые разные факторы, которые хоть как-то могли бы выдать подделку, но все выглядит действительно подлинно. Фото были даже увеличены для того, чтобы рассмотреть, есть ли там некие устройства, с помощью которых НЛО было подвешено в воздухе. Но и этого ничего найти не удалось.