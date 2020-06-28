Не ешьте их если хотите прожить дольше: названы продукты, которые ускоряют старение

Специалистам удалось определить негативное воздействие некоторых продуктов на регенерацию клеток в человеческом организме, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Вредными не только для фигуры, но и в целом для всего организма оказались копченые продукты, фастфуд и полуфабрикаты. Ученые уверены в том, что такое питание может отрицательно сказаться на целостности и качестве ДНК-клеток. Если человек будет регулярно употреблять ту пищу, которая требует более глубокой переработки, то это станет причиной укорачивания теломеров. Из-за этого клетки регенерируют не настолько быстро, как положено. Специалисты Центра биомедицинских исследований по проблемам ожирения и питания университета Наварры, который находится в Испании, установили больше всего ускоряют процесс старения фасфуд, полуфабрикаты, а также разного рода колбасы.Также эксперты не советуют кушать в день больше трех раз те блюда и продукты, в составе которых присутствует больше, чем пять компонентов. К их числу относятся консерванты, усилители вкуса или цвета, разнообразные подсластители. Также желательно отказаться от вредных продуктов и употребления огромного количества самых разных специй. Таким образом получится не только продлить молодость и укрепить здоровье, но и избавиться от лишних килограммов, стать более сконцентрированным и начать лучше работать.В том случае, если печень будет тратить слишком много времени на переработку вредно пищи, алкоголя и никотина, то это будет напрямую сказываться на внешности человека. Такие люди обычно чувствуют себя уставшими и не могут сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи.