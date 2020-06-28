Будет похлеще в Америке Алтайское Заксобрание едва отклонило федеральные поправки закон выборах

26 июня состоялась сессия Алтайского Заксобрания, которую можно было бы назвать беспрецедентной из-за того, что депутаты едва не отклонили продиктованные федеральным законодательством изменения в Кодекс Алтайского края о выборах: они серьезно усложняют доступ малых партий к выборам, что уже раскритиковали разные политические силы. Возможно, ситуация вышла из-под контроля из-за вынужденного отсутствия самоизолировавшегося спикера Александра Романенко — сессию вел его заместитель Сергей Серов. Как бы то ни было, оппозиции впервые за долгое время почти удалось продавить свою позицию. Сначала проект был отклонен, что, судя по реакции, вызвало неподдельный шок и у Серова, и у председателя краевого избиркома Ирины Акимовой, и у большей части единороссов, которые проголосовали «за». Однако после перерыва, во время которого, вероятно, состоялся серьезный разговор, выяснилось, что часть представителей ЕР будто бы «запутались в гаджетах» и поэтому проголосовали против. После повторной процедуры изменения все же были приняты.

Данный вопрос на рассмотрение депутатам представил председатель комитета по правовой политике АКЗС Андрей Осипов. Он остановился на наиболее важных изменениях. Так, речь шла о возможности расширить перечень лиц, которые не имеют право быть избранными. К ним относятся люди, осужденные за преступления, предусмотренные целым рядом конкретных статей УК РФ (например: убийство матерью новорожденного ребенка, мошенничество, применение насилия в отношении представителя власти и, в том числе, нарушения правил проведения массовых мероприятий). Кроме того, ряд изменений федерального законодательства коснулся и порядка сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов. В соответствии с этим в крае намерены утвердить положение, что теперь избиратель собственноручно должен вносить в подписной лист свои фамилию, имя и отчество. Кроме того, уточняются отдельные основания для отказа кандидату в регистрации. В частности, с 10 % до 5 % снижено допустимое количество подписей избирателей с нарушениями. Законопроект предлагалось принять сразу в двух чтениях. Однако ситуация развивалась не по сценарию.

В процессе обсуждения возникла бурная дискуссия. Первым решил высказаться справедливоросс Владислав Вакаев, который обратил внимание, что данный законопроект серьезно ужесточит требование к кандидатам-самовыдвиженцам, которые и так с трудом могут пройти барьерный фильтр. Вакаев отметил, что данные изменения еще сильнее отстранят от избирательного процесса малые политические силы. На это председатель краевого избиркома Ирина Акимова ответила, что самовыдвиженцев с каждой новой избирательной кампанией действительно становится все меньше, однако причиной тому не только правовые факторы. Что же касается данных изменений, то они относятся к федеральному законодательству, поэтому региональные нормы нужно привести в соответствие с ними, объяснила Акимова.

После этого слово предоставили руководителям оппозиционных фракций. Лидер «Справедливой России» в АКЗС Александр Молотов сходу заявил, что именно такими «благими намерениями вымощена дорога в ад». Он заявил, что претензии в данном случае надо предъявлять не к разработчикам законопроекта, а к федеральному законодательству. Эсер вспомнил, как были приняты данные изменения в Москве, указав, что туда «напихали все, что можно», и приняли это в ускоренном режиме, не разобравшись: и голосование на придомовых территориях, и электронное голосование, и многое другое. «Мы против этого закона. Здесь много того, против чего мы всегда боролись. Это и досрочное голосование. Мы все знаем, как оно проводится по опыту Барнаульской гордумы в 2017 году, когда половина избирателей проголосовала досрочно по административному приводу. А сейчас возвращаем это и в АКЗС под видом защиты здоровья избирателей Мы понимаем, что сейчас пандемия, а дальше как? Мы выступаем против», — заключил Молотов.

Его поддержала и коммунистка Мария Прусакова, которая разразилась обличительной речью в адрес коллег-единороссов. По ее словам, принятие данного законопроекта — это жестокое издевательство над людьми. «Власть садит нас дома, запрещает публичные мепроприятия, и в этих условиях принимает законы, которые еще больше ограничивают наши права. Если в Америке обсуждается каждая поправка, то у нас все принимается пакетом Если вы сегодня за это проголосуете, вы подрываете основы права людей на участие в выборах», — заявила Прусакова. Она также добавила, что не может не возмутиться перечнем ограничений к кандидатам. «Получается, что доведение до самоубийства, убийство и содержание борделей приравнивается к раздаче листовок и несанкционированным протестам», — сказала Прусакова, напомнив, что у нее самой есть административное взыскание за агитационный ролик. «То есть я становлюсь на одну ступень с человеком, который убил двух людей. Вы лишаете возможности людей минимально участвовать в политической жизни. Власть закручивает гайки. Это вы будете выводить людей на улицы, и мало потом не покажется — будет похлеще чем то, что сегодня происходит в Америке», — заключила коммунистка.

Между тем лидер «жириновцев» в АКЗС Владимир Семенов был более лаконичен. Он заявил, что фракция ЛДПР воздержится, поскольку это требования федерального законодательства, и их нужно принимать, хотя сами изменения их не устраивают. С ним отчасти согласился молодой единоросс Денис Голобородько, отметив, что принятие данного законопроекта действительно необходимо для приведения Кодекса в соответствии с федеральным законодательством, однако он, в отличие от Семенова, призвал коллег проголосовать «за», а «потом уже смотреть дальше». После этого была проведена процедура голосования, 34 депутата АКЗС поддержали проект, 14 выступили против, девять воздержались и два не голосовали. В результате Серову с удивленным видом пришлось констатировать, что законопроект бы отклонен. Это вызвало у зампреда АКЗС настоящее потрясение, он даже растерянно обернулся к Ирине Акимовой и произнес: «Видите, отклонили». Впрочем, неподдельное удивление было заметно на лицах всех депутатов, даже представителей оппозиции, которые, казалось, не верили в свою победу.

После этого Сергей Серов оперативно объявил перерыв, после которого заявил, что в ходе голосования будто бы были допущены ошибки — часть единороссов в районах якобы «запутались в гаджетах» и случайно выступили против изменений. В связи с этим было решено проголосовать повторно, хотя это вызвало протест со стороны коммунистов. Их руководитель в парламенте Мария Прусакова не могла сдержать эмоций: «Вопросы, которые у вас не проходят, всегда переголосовывают, а если речь идет о тех, против которых мы, — нет. Вы так нагло меняете порядок проведения! О каком электронном голосовании можно говорить», — выпалила Прусакова и от досады выключила микрофон. Впрочем, ее спич уже ни на что не повлиял. После повторной процедуры проект все же был принят большинством голосов. «Как и должно было быть», — довольно констатировал Серов.

Стоит пояснить, что согласно комментарию председателя крайизбиркома Ирины Акимовой, отклонение законопроекта АКЗС мало на что повлияло бы. Поскольку речь идет о федеральном законодательстве, оно бы просто имело прямое действие на территории региона, даже если в местное законодательство изменения не внесены.

Отметим, что подобная ситуация по тому же вопросу сложилась и в парламенте соседней Республики Алтай. Депутаты Госсобрания РА отклонили данный законопроект, после чего единороссы потребовали проголосовать еще раз. Однако там этот ход не помог — поддержали изменения 19, выступили против и воздержались по шесть человек, еще два не голосовали. В результате проект был отклонен.

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