Гіпоалергенних тварин не буває, – луцька лікарка розповіла, чи варто заводити домашніх улюбленців

Алергія у дитини може бути не лише на шерсть тварини, а й на слину чи сечу. Тобто гіпоалергенної тварини не буває.

Про це у коментарі Конкуренту розповіла дитячий алерголог Волинської обласної дитячої клінічної лікарні Оксана Обущак.

За словами медика, самці частіше викликають алергію, ніж самки. Це пов’язано з їхніми гормонами.

«Вчені і зараз сперечаються між собою, що раніше потрібно заводити: дитину чи кота? У кожному випадку це по-різному. Кажуть, якщо дитина внутрішньоутробно контактувала з тими алергенами, то вона не буде хворіти, а інші заперечують це. Без тварин діти робляться жорстокими, вони повинні вчитися піклуватися про когось. Але у всьому має бути якась межа. Буває, що дитині дозволяють усе підряд, а буває, що не дозволяють нічого», – розповіла лікарка.