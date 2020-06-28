41 новый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Татарстане

В Татарстане за последние сутки зафиксирован 41 новый случай заболевания коронавирусом, все контактные. Аналогичное количество было и накануне. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Два человека были госпитализированы, 39 получают лечение на дому. Больше всего новых случаев заражения COVID-19 было зарегистрировано в Казани — 21, в Набережных Челнах и Сабинском районе — по 5, по одному — в Аксубаевском, Арском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Кукморском и Пестречинском, по два — в Высокогорском и Лаишевском районах. В возрасте от 18 до 30 лет заболели шестеро, от 30 до 50 лет — 23 человека, по 5 — от 50 до 60 лет и от 60 до 70 лет, двое — от 70 до 80 лет.

Всего по состоянию на 28 июня в Татарстане зарегистрировано 4472 случая коронавируса, выздоровели за весь период 3309 человек, в том числе 44 за минувшие сутки. На лечении остаются 1148 пациентов.