Путин рассчитывает на сохранение инфляции в РФ на уровне 4%

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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями…

Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство рассчитывает на становление инфляции в стране на уровне 4%. Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Политик вспомнил государство в 90-е годы и в настоящее время. По его словам, в 1997 году, «когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11 процентов». На данный момент процент инфляции существенно ниже.

Глава государства полагает, что ориентир сохранится на уровне около 4% несмотря на коронавирус.

«Мы ставим себе ориентир 4 процента, и, скорее всего, где-то около 4 процентов и будет», — заключил он.

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