На Украине выпустили «простую конституцию» для детей

close

@op_ua/telegram

На Украине издали конституцию страны для детей, чтобы у них была возможность с раннего возраста знать о своих гражданских правах. Об этом сообщил офис украинского президента в Telegram.

Идею создания конституции для детей предложил лидер Украины Владимир Зеленский. Детское издание назвали «Простая конституция».

«Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права», — добавили в пресс-службе офиса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медведчук обвинил Зеленского в нарушении норм Конституции Украины

Источник