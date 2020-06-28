В Крыму отказались просить у Зеленского воду

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
РИА «Новости»
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не намерен просить у президента Украины Владимира Зеленского возобновление подачи воды по каналу на полуостров.
По его словам, у Зеленского юридически есть возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику. Никто другой такими полномочиями больше не наделен. Однако в Крыму его об этом просить не будут.
«Проживем и без них», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Аксенов уточнил, что пока ситуацию с поставками воды хуже всего обстоит в Симферополе, но проблема уже начала решаться: проложены два водопроводных пути и начата подача воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе Крыма.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен возобновлять водоснабжение Крыма. При этом в марте этого года Шмыгаль высказывался о необходимости возобновить водоснабжение Крыма. Он отмечал, что отказ от подачи воды на полуостров приведет к «гуманитарной катастрофе», «авторами» которой не хотят быть украинские власти.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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