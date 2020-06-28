Путин отказался опускать руки

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин признался, что не имеет права опускать руки в критической ситуации.

Он отметил, что у него нет права даже думать об этом, ведь кризисы должны стимулировать и мобилизовать для решения задач, стоящих перед государством.

«Я в такой позиции нахожусь уже не первый год, когда не имею права даже подумать вообще , что могут опуститься руки», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия1».

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что президент был очень тревожен, когда в России наблюдался рост числа заразившихся коронавирусом и постоянно взвешивал ситуацию. Путин признался, что в определенные моменты у него могло возникнуть чувство тревоги. Однако президент старался реально оценивать возможности, чтобы действовать и пройти все с наименьшими потерями.

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