«Скачет к монахам-каратистам»: Шнуров высмеял нападение на Собчак в монастыре

Музыкант считает, что выходка телеведущей была пиаром.

Инцидент с Ксенией Собчак в Среднеуральском монастыре вчера обсуждали все: от СМИ до ее коллег. Телеведущая заявила, что толпа людей, среди которых были монахини, напала на ее съемочную группу и избила двух человек. Ксения тоже пострадала — упала в цветочную клумбу, когда «оборонялась» от одной из женщин. Одни считают, что Ксения сама спровоцировала послушников на агрессивное поведение, когда пыталась попасть на территорию монастыря. Другие уверены, что журналист должен иметь открытый доступ к информации. Нападение на Собчак высмеял, как обычно, в стихах ее давний «товарищ» Сергей Шнуров.

По мнению лидера «Ленинграда», Ксения Анатольевна привлекает к себе внимание очередным скандалом. Сначала она жестко пошутила над Костюшкиным, пережившим насилие в детстве, затем лишилась контракта с Audi из-за расистского высказывания.

«Тему держит норовисто, быстрая, как Норрис Чак, и к монахам-каратистам скачет Ксения Собчак», — пошутил Шнуров.

Музыкант отметил, что ведущую шоу «Осторожно, Собчак» монахи «ткнули рылом в клумбу» заслуженно, чтобы та «не лезла над забором». Также Шнуров признался, что сожалеет о том, что судебные разбирательства не будут проходить на лобном месте, имея ввиду телешоу «Дом-2», ведущей которого Собчак была в начале своей карьеры.

Напомним, что Ксения Собчак собиралась снять документальный фильм о Среднеуральском женском монастыре, где по словам журналистки, издеваются над детьми. У режиссера фильма Сергея Ерженкова после нападения диагностировали перелом кисти. Он рассказал, что на него напали трое человек, один из которых был тхэквондист, участвовавший в 2019 году в разгоне протестующих в Екатеринбурге.

25 июня Ксения Собчак попала в больницу с сотрясением мозга и сломанным носом. Что стало причиной серьезной травмы, не известно. Телеведущая утверждает, что неудачно упала. На следующий день после операции на нос журналистка продолжила работать над документальным фильмом о монастыре.

В начале июня Ксению обматерил продюсер Black Star Тимати. Он публично высказал все, что думает о скандальной телеведущей, а также назвал «животным» за то, что та пошутила об изнасиловании Костюшкина.

«Если бы люди знали хотя бы 30% всей твоей подноготной, уверяю, Ефремов показался бы им ангелом. Не забывай, я из того времени, я знаю. На сегодня достаточно. Хорошего вечера!» — написал Тимати.