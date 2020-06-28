В Республике Алтай зафиксировали первую смерть пациента коронавирусом

В Республике Алтай зарегистрирован первый случай смерти пациента с диагностированным коронавирусом. Пожилой мужчина с хроническими заболеваниями поздно обратился за медпомощью, спасти его не удалось, сообщает оперштаб.

У 88-летнего жителя соседнего региона, которого около месяца назад сын перевез в Майминский район Республики Алтай, несколько раз поднималась температура до 39 градусов. За медпомощью ни он, ни родственники не обращались.

Вызов в скорую помощь поступил лишь 23 июня, после чего мужчина был сразу госпитализирован в республиканскую больницу. У него диагностировали внебольничную правостороннюю пневмонию. Как и всем пациентам с таким диагнозом, ему провели обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. Тест от 24 июня показал отрицательный результат – коронавирус изначально не подтвердился.

Мужчина умер 26 июня. Вирусной пневмонии или изменений, характерных для COVID-19, при вскрытии не выявлено. Только при лабораторном исследовании материалов 27 июня был подтвержден коронавирус. В настоящий момент данные материалы направлены в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск).

Известно, что пациент страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, что способствовало развитию внебольничной пневмонии. Таким образом, в Республике Алтай зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией.

Напомним, за весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 616 случаев заболевания. За 26 июня добавились 36 случаев, за 27 июня – еще 19. Продолжается распространение заболевания в очаговом Кош-Агачском районе. По данным на 28 июня, 259 человек выписаны из медучреждений.