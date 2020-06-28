Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 червня

За даними Волинського обласного лабораторного центру на Волині за останню добу зареєстрували 67 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 12 , м.Нововолинськ – 5, Ковельський район – 14, Володимир — Волинський район – 7, Горохівський – 4, Ківерцівський – 8, Ратнівський – 8, Турійський – 4, Старовижівський – 3, Любешівський – 1, Рожищенський – 1. За добу одужало 2 особи.

Загалом станом на 10.00 28 червня в області зареєстрували 2228 випадків COVID-19. Одужало 696 осіб. 60 випадків хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 461 випадок, в т.ч. 11 летальних;

• Луцький район – 164 випадки, в т.ч. 3 летальних;

• Ковельський район – 325 випадків, в тому числі 9 летальних;

• Ківерцівський район – 278 випадків, в т.ч. 9 летальних;

• м. Нововолинськ – 122 випадки, в т.ч. 6 летальних;

• Іваничівський район – 31 випадок;

• Старовижівський район – 71 випадок, в т.ч. 2 летальних;

• Маневицький район – 79 випадків, в тому числі 4 летальних;

• Горохівський район – 64 випадки, в тому числі 1 летальний;

• Волидимир-Волинський район – 205 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• Камінь-Каширський район – 146 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• Любомльський район – 34 випадки;

• Турійський район – 36 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Локачинський район – 13 випадків;

• Шацький район – 22 випадки, в тому числі 1 летальний;

• Рожищенський район – 20 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Любешівський район – 40 випадків;

• Ратнівський район – 117 випадків, в т.ч. 3 летальних.

За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.