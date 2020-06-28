Работающим татарстанцам старше 65 лет продлили больничные по карантину

Татарстан вышел на второй этап снятия ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, тем не менее было принято решение о продлении больничных для работающих в возрасте 65 лет и старше. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Самоизоляция для лиц старше 65 лет в связи с отнесением их к группе риска по заболеванию новой коронавирусной инфекцией должна сохраняться на всех этапах снятия ограничений», — сказала она.

Ранее больничные таким людям оформлялись в период с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля, с 12 по 29 мая, с 1 по 11 июня. Новый период карантина будет распространяться на тех, кто продолжил соблюдать режим самоизоляции с 15 по 28 июня.

В отличие от предыдущих этапов на новый больничный работники старше 65 лет уходят после соответствующего решения главы региона. Как и ранее, больничный лист могут получить все трудящиеся в этом возрасте за исключением тех, кто работает дистанционно, находится в ежегодном оплачиваемом отпуске или на больничном по другому основанию.

Чтобы оформить больничный, не нужно идти в поликлинику или вызывать врача на дом. Нужно лишь согласовать со своим работодателем нахождение на самоизоляции, при этом не требуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы. Больничные по карантину оплачиваются за счет средств фонда социального страхования РФ.