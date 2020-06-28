В Польше стартовали президентские выборы

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Польше начались выборы президента, передает РИА «Новости».
Избирательные участки открылись в 8.00 мск и закроются в 22.00 мск. После этого будут оглашены первые данные экзитпола.
Президент избирается всеобщим тайным голосованием. Всего в выборах имеют право принять участие около 30 млн избирателей.
Отмечается, что из-за пандемии коронавируса голосование проходит по смешанному принципу. Граждане могут прийти проголосовать как на участок, так и удаленно – отправив голос по почте.
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