Ученые назвали пожизненные осложнения после коронавируса

Специалисты продолжают изучать влияние коронавируса на организм человека. В этот раз результаты выдались по-настоящему пугающими: как оказалось, человек может всю жизнь бороться с последствиями инфицирования, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Согласно заявлениям медиков, Covid-19 поражает легкие, вызывает хроническую усталость и даже психологическое расстройство, так как оказывает прямое воздействие на нервную систему.Национальная служба здравоохранения Великобритании выяснила, что коронавирус негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, легкие, мозг. Имеется реальный риск развития болезни Альцгеймера. Исследования показали, что примерно у 30% излечившихся развивается фиброз легких, а у 50% ‒ серьезные физические, когнитивные и психологические нарушения, с которыми они будут жизнь всю оставшуюся жизнь. Каждый девятый пациент после выписки имеет серьезные поражения сердечно-сосудистой системы, а у 70% нарушается психика, иногда даже появляются бредовые расстройства.Наибольше осложнений наблюдается, как правило, у людей постарше – от 40-50 лет. Плюс ко всему, такие пациенты сталкиваются с пожизненными осложнениями намного чаще. Некоторые проблемы могут иметь место и у людей, которые перенести коронавирус без симптомов и госпитализации.Врачи по-прежнему призывают беречь себя и соблюдать меры предосторожности, так как коронавирусную инфекцию побороть можно, а ее губительные последствия – не всегда. Осложнения являются намного опаснее, чем сам вирус, поскольку могут проявляться в любой момент.