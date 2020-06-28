Представлены доказательства того, что американские астронавты действительно высаживались на Луну

Ходит немало теорий заговора, что якобы американцы полностью сфальсифицировали все кадры высадки на Луну. При этом сторонники заговора даже не пытаются найти факты, доказывающие обратное, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на FB.RU.Для начала, чтобы понять, что астронавты США на самом деле ступали на Луну, стоит проанализировать снимок поверхности 1969 года и сделанный недавно спутником. Фото полностью идентичные. В 1960-х годах не было возможности делать трехмерные карты, следовательно узнать реальный рельеф можно было только в случае посещения спутника. Ни один художник не смог бы изобразить точную форму холмов и долин, если, конечно, он не сильнейший экстрасенс. Следующий момент – грязь, отлетающая от колес лунного ровера. На территории Луны все элементы летят дальше, так как гравитация сильно низкая и нет сопротивления воздуха. Траектория полета грязи из-под колес полностью соответствует вакуумной среде, то есть является идеальной параболой. Третий факт: научное сообщество получило множество образцов лунного грунта. Внутри камни имели структуру, которая могла сформироваться только на нашем спутнике, где нет атмосферы, низкая влажность и гравитация. Ни один ученый не засомневался, что образцы являются подлинными. Благодаря им ученые познали львиную долю фактов о Луне. Привезенные образцы никак бы не попали на Землю: они бы сразу сгорели в атмосфере. Метеориты, в свою очередь, покрылись бы «коркой». Это сразу исключает возможный акт мошенничества.Чтобы полет на Луну стал реальностью, на протяжении 10 лет трудились 400 тыс. человек. Они сотворили совершенно новую ракетную систему, придумали инновационные материалы и элементы. Многие разработки тех лет стали основой для большого количества потребительских товаров. Всего было потрачено 100 млрд долларов, а сам процесс создания документировался на каждом этапе. За самим запуском ракеты наблюдали 100 тыс. человек. Вряд ли бы всё это затевалось, чтобы потом просто отменить.