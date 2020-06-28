Собянин оценил риск новой вспышки коронавируса после снятия ограничений в Москве

Реакцию многих жителей города на снятие ограничений мэр назвал парадоксальной

Ничего ужасного после очередного снятия ограничений из-за коронавируса в Москве не произошло, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, риска нового всплеска заражений в городе сейчас нет.

«Многие даже потирали ручки, говорили: »Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет«. Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что за последнюю неделю уменьшается количество выявленных вновь зараженных и снижается количество госпитализированных, тяжелобольных на ИВЛ.

Ранее на этой неделе Собянин назвал парадоксальной ситуацию, с реакцией горожан на введение ограничительных мер и их снятие.

«Это, конечно, парадокс: когда я призывал всех сидеть дома, многие москвичи с недоверием меня слушали и говорили, что что-то он там перегибает, наверное, этого не нужно делать, давайте лучше пойдем, погуляем. Когда я сейчас говорю, что можно гулять — ситуация улучшается, многие теперь говорят: »Да нет, он специально это делает, а ситуация гораздо хуже, чем он рассказывает», — заявил Собянин.

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С 23 июня начался третий этап снятия коронавирусных ограничений в Москве. Возобновили работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, стала доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха. Собянин обещал, что вопрос о возобновлении в городе массовых мероприятий будет рассмотрен в июле.

В то же время, по мнению мэра, российская столица пока не готова к полноценному открытию туризма. «Что касается туристических потоков, то вы знаете, что с 1 июля по стране открывается курортный сезон. В Москве мы пока все-таки многие вещи ограничим», — сказал Собянин.

Режим ограничений и самоизоляции в Москве был введен 29 марта из-за распространения коронавируса. Согласно данным на 28 июня, с момента начала эпидемии в столице заболели более 220 тыс. человек, 3738 заразившихся коронавирусом скончались.

В то же время, ранее на этой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с тревожным заявлением о новом всплеске заболеваемости в Европе, где многие страны к началу лета сняли ограничительные меры.

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