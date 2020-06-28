Число заболевших коронавирусом в Турции превысило 193 тыс.

Об этом сообщил 25 июня министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

При этом общее число выявленных случаев заболевания в республике составило 131 тыс. 115.

Кроме того, 1 тыс. 472 пациента вылечились за последние сутки, таким образом количество выздоровевших составило 165 тыс. 706.

Вместе с тем за последние 24 часа в Турции провели 52 тыс. 303 тестов, а их общее число достигло 3 млн 135 тыс. 424.

В то же время 941 пациент находится в отделениях интенсивной терапии, а также 369 интубированы.