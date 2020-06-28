В барнаульских дворах начали принимать голоса «за» и «против» поправок в Конституцию

С 25 июня стартовал этап предварительного голосования по поправкам в Конституцию. Сделать это можно буквально во дворе. Люди постят в соцсетях подобные участки.

Голосование по поправкам в Конституцию. Барнаул.

altapress.ru

В сообществе «Инцидент Барнаул» размещено видео. На нем видно, что голоса принимаются прямо около дома по адресу Балтийская. 103.

Рядом у подъездов играют дети. Автор видео сообщил, что активнее всего за поправки в Конституцию голосуют пенсионеры.

Как ранее сообщал Избирательная комиссия Алтайского края, в Барнауле из 255 УИК голосование на придомовой территории проведут 229 участковых комиссий. Всего на протяжении шести дней в краевой столице планируется организовать порядка 1300 точек для голосования на открытом воздухе.

Необходимо добавить, что возможность проголосовать до дня голосования, в том числе на придомовой территории, предусмотрена порядком проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию

Анна Зайкова

Эта мера позволит избежать одномоментного присутствия большого количества участников голосования непосредственно в день голосования 1 июля.

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