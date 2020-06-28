Жительница Индии после визита к врачу узнала, что она мужчина

В течение 9 лет 30-летняя замужняя индианка пыталась забеременеть, но безуспешно. Тогда она решила обратиться к врачу. Результаты обследования выдались весьма ошеломляющими: молодой паре потребовался даже психолог, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Врач Анупам Дутта установил, что пациентка страдает редким синдромом Морриса, когда внешне человек одного пола, а внутренне – другого. Этот синдром не стоит путать с психологическими аспектами: у больного на генетическом уровне заложена мужская пара хромосом XY вместо XX.Пациентка внешне имеет все признаки женщины: голос, развитая грудь, наружные половые органы. Но, как оказалось, с самого рождения у нее не было яичников и матки. По этой причине у индианки никогда не случалась менструация. Более того, при детальном анализе в ее теле нашли яички, а на одном из них – злокачественную опухоль. Из-за рака женщина регулярно чувствовала боль в животе. Врачи провели индианке биопсию, опухоль удалили. Сейчас пациентка проходит химиотерапию. Дополнительно специалисты проводят беседы с супругами, чтобы убедить их остаться вместе.В ходе изучения семьи пациентки было определено, что у ее 28-летней сестры аналогичный диагноз. Синдром Морриса был также у двух тетушек сестер. Таким образом, проблема передается в семье по наследству. Врачи пришли к выводу, что будущее поколение семьи тоже с ней столкнется с большой долей вероятности.Сейчас жизни женщины ничего не угрожает, единственное, что ее тревожит, ‒ дальнейшая судьба при таком диагнозе.