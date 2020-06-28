Как копирку Алтайском крае выявлено заболевших COVID-19 четыре смерти

По данным оперативного штаба региона, на 28 июня в крае выявлено 78 заболевших коронавирусом, тогда как выздоровел 31 человек. также за сутки зарегистрированы четыре смерти. Как подмечает сам оперштаб, «цифры замерли».

Из числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Барнауле зафиксировано 31 человек, в Бийске – 10, в Рубцовске – шесть, в Тальменском районе – пять, в Заринске, Славгороде, Кулундинском, Панкрушихинском, Первомайском, Ребрихинском, Топчихинском районах – по два, в Алейске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Благовещенском, Залесовском, Заринском, Курьинском, Мамонтовском, Немецком национальном, Павловском, Родинском, Целинном районах – по одному человеку.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3831 человек, в том числе 384 ребенка до 17 лет включительно. Тяжелобольных на сегодня 92 пациента, на аппарате ИВЛ – 27 человек. Всего выздоровело 2726 пациентов (2465 взрослых и 261 ребенок). За прошедшие сутки выздоровел 31 человек (29 взрослых и двое детей).

За сутки скончалось четыре человека: один от COVID-19, в трех случаях установлены иные причины. Всего скончались 71 взрослых, в том числе 33 случаев от COVID-19, 35 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

На 28 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 979 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 31 669 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 189 684 человек.