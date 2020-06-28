У режиссера фильма Собчак диагностировали перелом после конфликта в Среднеуральском монастыре

У режиссера Сергея Ерженкова из команды журналистки и телеведущей Ксении Собчак врачи травмпункта №2 в Екатеринбурге диагностировали перелом кисти после конфликта в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, где проходили съемки их фильма. Об этом Ерженков сообщил в своем «Инстаграме».

Ранее Собчак заявила о нападении на съемочную группу во время работы в монастыре над сюжетом о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), отрицавшем пандемию и критиковавшем российские власти. По ее словам, в сюжете должна была зайти речь и о насилии над подростками в стенах религиозного заведения.

В Екатеринбургской епархии ответили, что они изучают ситуацию. Отца Сергия отстранили от проповедей 27 апреля после того, как в сети распространилось видео с его призывами выходить на улицы и приходить в храмы, несмотря на режим самоизоляции. Он назвал ситуацию с коронавирусом «псевдопандемией». В конце мая после нарушения запрета священника запретили в служении, совершении таинств и лишили права носить наперсный крест.