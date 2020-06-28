Ученые открыли новую опасною особенность коронавируса — «зловещие щупальца»

Открытие позволило ученым предположить, что для борьбы с коронавирусом могут быть эффективны противораковые препараты

Ученые открыли новое опасное свойство коронавируса. Оказалось, что он опаснее и хитрее, чем считалось ранее. Вирус заставляет пораженные клетки выпускать длинные отростки, чтобы быстрее распространяться по организму. Их ученые назвали их «зловещими щупальцами», пишет Los Angeles Times.

Исследование проводила международная группа ученых под руководством специалистов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Они изучали взаимодействие между коронавирусом и его носителями и обнаружили, что когда COVID-19 заражает клетку человека, он запускает процесс трансформации. Недавно зараженная клетка под воздействием вируса обрастает длинными нитями-щупальцами, усыпанными вирусными частицами.

Как считают ученые, эти изуродованные «клетки-зомби» используют отрощенные щупальца, чтобы достичь еще здоровых соседних клеток. Нити вводят вирус непосредственно в генетические командные центры этих клеток, создавая тем самым еще одного «зомби».

«Существуют длинные нити, которые проделывают отверстия в других клетках, и через туннель вирус переходит от клетки к клетке», — говорит руководитель проекта профессор Неван Кроган.

Зараженная коронавирусом клетка под микроскопом

Авторы нового исследования полагают, что коронавирус использует эту зловещую способность для повышения эффективности захвата новых клеток и ускорения распространения заболевания. При этом большинство других вирусов, не вызывают роста подобных щупалец.

Открытие ученых помогло определить ряд медицинских препаратов, которые можно было бы использовать в борьбе против коронавируса, при этом большинство из них изначально разрабатывались для лечения рака.

Ранее Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что некоторые люди, переболевшие коронавирусом, не излечиваются полностью. Болезнь порождает осложнения, от которых они потом могут страдать всю жизнь.

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Последние исследования показали, что каждый третий пациент может столкнуться с развитием фиброза легких. В число осложнений включили физические, психические и когнитивные нарушения, а у 70% и вовсе могут появиться бредовые расстройства. Среди исследуемых было также выявлено острое поражение сердца. По мнению специалистов, переболевшим COVID-19 потребуется не меньше года на то, чтобы восстановить свое здоровье после перенесенной коронавирусной инфекции.

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