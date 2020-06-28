В Новосибирске продлят режим самоизоляции

В Новосибирской области готовятся продлить режим ограничений из-за коронавируса с 1 июля. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время прямой линии с журналистами 25 июня.

В Новосибирске карантин до какого числаВ частности, будут по-прежнему закрыты торговые центры, кинотеатры, ночные клубы и рестораны. «Мы продлим после 30 июня ряд ограничений, и режим повышенной готовности продлится с 1 июля этого года», – сказал Андрей Травников.

По его словам, ситуация остается достаточно напряженной. Сохранится режим ношения масок в транспорте и общественных местах.

В целом, напомнил губернатор, в регионе уже есть возможность гулять, заниматься уличным спортом, работают предприятия, большая часть магазинов, ездят дачные автобусы.

Напомним, в городе с 24 июня также начал работать и зоопарк, однако в звернинце не откроются крытые павильоны. Новосибирские МФЦ вернулись к обычному режиму работы с 25 июня.

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В Новосибирской области до 1 августа продлили ограничительные меры, которые действуют во время режима повышенной готовности.

Актуальную редакцию документов о режиме повышенной готовности и ограничительных мерах опубликовали на сайте правительства НСО, постановления подписаны губернатором НСО Андреем Травниковым.

«Принять следующие отдельные ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20:00 часов 31 марта 2020 до 24:00 часов 1 августа 2020», — говорится в документе.

Горожанам так же следует соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, отказаться от посещения массовых мероприятий и мест массового скопления людей.

Ограничения продолжают действовать для заведений общественного питания и организаций, о которых говорилось в предыдущих постановлениях.