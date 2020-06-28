28 июня 2020 года отмечается несколько церковных праздников

Праздник День Фита отмечается 28 июня 2020 года (дата по старому стилю – 15 июня). Православная церковь в этот день чтит память мученика Вита Римского, его воспитателя Модеста и кормилицы Крискентии.Какой сегодня церковный праздник, 28.06.2020Вит родился в III столетии в семье знатного сицилийского сановника Гиласа. Семья и его окружение были язычниками. Но случилось так, что наставником Вита оказался христианин, под влиянием которого он увлекся этой религией. Маленький мальчик постоянно молил Бога даровать ему силу чудотворения, и был вознагражден умением исцелять разные недуги. При помощи этого дара Вит смог убедить многих идолопоклонников отречься от языческой веры и прийти к Господу.Когда при императоре Диоклетиане начались гонения на христиан, местный правитель посоветовал отцу отвернуть сына от православной религии. Вит к тому времени стал настоящим христианином и не признавал никаких языческих ритуалов. Уговоры и угрозы отца заставили мальчика покинуть дом и уплыть с настоятелем и кормилицей в итальянскую область Луканию.Там Вит продолжил просветлять идолопоклонников и исцелять больных. Воины императора Диоклетиана нашли его в Лукании и привезли к нему на суд. Правителя поразила красота мальчика. Вначале он пытался уговорить Вита отречься от своей веры и совершить обряд жертвоприношения. Диоклетиан поселил маленького христианина в роскошных комнатах, окружил изысканными блюдами и красивыми женщинами. Но тот непрестанно просил у Господа сил не поддаться искушению.Когда императору надоели уговоры, он прибег к пыткам. Вита избили и бросили в кипящее масло, которое при прикосновении к мальчику чудесным образом остыло и не причинило ему вреда. Натравленный на него лев спокойно лег у ног мученика и не тронул его. Тогда Диоклетиан приказал повесить Вита на кресте и подвергнуть новым пыткам. Мальчик помолился Богу об избавлении, и тут же его душа вознеслась на небо. Произошло это в начале IV века. Виту тогда было около 12 лет. Вместе с ним пострадали его воспитатель Модест и кормилица Крискентия.

По православному календарю праздник сегодня, 28 июня 2020

По церковному календарю, 28 июня поминают Святого Амоса, третьего из 12 малых пророков, жившего в VIII веке до Рождества Христова.Еврейский народ в это время был разделен на два царства: Израильское и Иудейское. Иудейский царь Озия правил в Иерусалиме, а Иеровоам 11-й, идолопоклонник — у десяти отделившихся израильских колен. Он поставил идола в виде золотого тельца в Вефиле, которому израильтяне, отступившие от Истинного Бога, поклонялись.Будущий пророк родился в иудейской семье, в селе Фекуи. Простой и безграмотный пастух был избран на пророческое служение Господом за искреннюю веру и усердие о славе Истинного Бога и послан для обличения нечестивого Иеровоама в Израильское царство и израильтян, отступивших от Бога.Предсказывая великие бедствия Израильскому царству и населявшим его народам, пророк неоднократно подвергался побоям и изгнаниям. Несмотря на это, он возвращался в Вефиль и вновь и вновь призывал израильтян к покаянию, предсказывая неминуемые бедствия.Амасия, жрец идольского капища, ненавидел пророка особо, так как тот предсказал скорую гибель жрецу и всему его дому. За это сын Амасии тяжело ранил Святого, ударив его дубиной по голове. Еле живой, он достиг родного села и там скончался примерно в 783-м до Рождества Христова.