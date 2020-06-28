Назван средний заработок Михаила Ефремова за год

Не меньше 40 млн рублей зарабатывал в год актер Михаил Ефремов, рассказал друг семьи актера. По его словам, Ефремов в последние годы был очень востребован — он гастролировал со спектаклями, снимался в кино и сериалах, а также выступал на закрытых мероприятиях. Друг семьи добавил, что артист также уже получил гонорар за проекты 2020 года.Друг семьи артиста пояснил, что Ефремов никогда не скупился на подарки для своих наследников – он оплачивал детям шикарные свадьбы и покупал недвижимость.Приятель Ефремова рассказал, что у семьи был личный водитель, домработница и гувернантка для младших детей. Любимым отпрыскам актер подарил большие апартаменты в центре Москвы, в Плотниковом переулке. Ефремов также оказывал финансовую поддержку своим бывших женам.Дело Ефремова лично контролирует ПутинДело Михаила Ефремова находится на личном контроле президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко. По его мнению, свое политическое заявление актер сделал в расчете на смягчение приговора.«Ефремов убил человека, он должен сидеть, и я очень надеюсь, что он будет сидеть. Знаю, что его дело находится на личном контроле Владимира Путина, но не зря же он выступил сегодня, когда накануне Серебренникову был вынесен обвинительный приговор, что само по себе для нашей судебной системы уже является большим шагом вперед», — сказал Осташко.

Он также считает, что Ефремов ради свободы готов отречься от своих слов.«Если посмотреть в суть обращения, то Ефремов говорит примерно следующее: „Меня заставили читать стихи, но поэт не виноват, потому что это творчество. Мы клоуны, мы развлекаем, но в том, что мы говорим, нет никакого смысла“. Это говорит о том, что человек может отречься о любого высказывания, от любой идеологии и позиции ради двух вещей: свободы, он не хочет ее терять даже несмотря на то, что убивает людей, и денег», — сказал Осташко, выразив уверенность, что Ефремов понимает, что «без государственной поддержки вся эта оппозиционная „культура“, оппозиционная деятельность, включая и Ефремова, и Серебренникова, не была бы возможна в России просто потому, что у этой культуры нет рынка сбыта».Ранее Михаил Ефремов заявил, что антиправительственные стихи на своем канале «Гражданин поэт» читал за деньги. По словам Пашаева, актер даже не задумывался, что это чей-то инструмент.«Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит — нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше», — передает слова Ефремова Пашаев.Вечером 8 июня актер устроил пьяное ДТП в центре Москвы. Он не справился с управлением и врезался в фургон 57-летнего Сергея Захарова. От полученных травм водитель протараненного автомобиля скончался. В защиту актера выступил его коллега Александр Домогаров, который опубликовал «жалобный» пост с просьбой оставить Ефремова в покое. Однако его слова не нашли отклик в обществе.