В России может пройти кредитная амнистия

В России могут объявить кредитную амнистию. Об этом заявил сенатор Владимир Кравченко.

По его словам, российская экономика оказалась в фазе спада из-за коронавируса. Поэтому необходимо обсудить возможность проведения кредитной амнистии. Под нее должны попасть люди, сильнее других пострадавшие от эпидемии.

По данным Владимира Кравченко, в России предоставлено 1,8 млн кредитных каникул по займам физлиц. И только 15% из них были предоставлены по нормам нового закона. Это означает, что 85% россиян не смогут воспользоваться каникулами. Именно поэтому надо обсудить возможность изменения закона о кредитных каникулах. Сенатор предложил подумать над продлением каникул.

Сенатор внес в Совет Федераций ряд предложений. По мнению Кравченко, реструктуризация кредитов в определенный период не должна сказываться на кредитной истории заемщика. Также нужно продлить срок кредитных каникул и ввести кредитную амнистию для наиболее пострадавших граждан. Кроме того, Минфину следует использовать опыт Томской области по созданию «Антикризисных центров» в других российских регионах.

Инициативы сенатора поддержала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она поручила профильным комитета рассмотреть сделанные предложения.

Ввел кредитные каникулы для заемщиков с определенным «потолком» финансовой нагрузки в начале апреля президент России Владимир Путин. Обладатели ипотеки до 1,5 млн рублей, потребкредита до 250 тысяч, автозайма до 600 тысяч могут до 30 сентября оформить отсрочку по выплатам на полгода. Обязательное условие по ФЗ-106, такие каникулы не отражаются на кредитной истории россиян. Выдаваемая банками реструктуризация же туда вносится.