Муж Анастасии Заворотнюк рассказал о ее текущем состоянии

Фигурист Петр Чернышев впервые сделал публичное заявление относительно нынешнего состояния его знаменитой супруги. Это сообщение подхватили многие средства массовой информации и публикуют на своих страницах.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк на сегодня, 28.06.2020Как заявил муж актрисы Анастасии Заворотнюк, ее состояние сейчас удовлетворительное, у нее наступила ремиссия. Более того, актриса даже имеет планы вернутся к работе. На данный момент знаменитость находится дома, где ей очень комфортно в окружении близких людей.

Таким образом, Чернышев подтвердил, что его супруга совместно с врачами смогла побороть страшный диагноз. Напоминаем, что у Анастасии диагностировали опухоль головного мозга. В определенный момент ее состояние было крайне тяжелым. Были периоды, когда родные актрисы готовились к самому худшему.

Артистка пошла на поправку, теперь ей нет нужды находится под постоянным присмотром врачей. Правда остается необходимость регулярного обследования, в результате которого можно контролировать показатели здоровья.

До этого в средствах массовой информации появлялись новости о том, что Заворотнюк пошла на поправку и что ее даже выписали из больницы. Но до последнего момента официальных подтверждений этому факту не существовало.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков сообщил, что у актрисы «наметилась ремиссия». Поклонники Анастасии пристально следят за ее состоянием и надеются на то, что она справится с тяжелой болезнью. Совсем скоро она должна появиться на экранах в сериале «Каспий 24» на НТВ, который был отснят еще в 2017 году. В многосерийке Настя играет роль руководителя открывшегося регионального телеканала.