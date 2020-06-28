СБУ викрила оборудку, через яку сумська лікарня не отримала 18 апаратів ШВЛ

Служба безпеки України задокументувала зловживання чиновників, в результаті яких одна з клінічних лікарень у Сумах отримала замість 23 апаратів штучної вентиляції легенів лише 5.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За попередніми даними слідства, згідно з укладеним договором, комерційній структурі було перераховано понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів. На цю суму фірма мала поставити до лікарні 23 апарати ШВЛ. Проте фактично лікувальний заклад отримав лише 5 апаратів», – інформують у спецслужбі.

Під час перевірки правоохоронці також встановили, що під час процедури держзакупівель чиновники штучно завищили вартість медичного обладнання. Таким чином вартість відповідної продукції на 20% перевищила ринкову.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи із доказами протиправної діяльності. Медичне обладнання перевіряється на відповідність сертифікату.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, перевіряється причетність посадовців до створення злочинної схеми.